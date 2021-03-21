بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

أزاحت العملاقة الألمانية بي إم دبليو الستار عن سيارتها i4 الإنتاجية الكهربائية.



وكما نشاهد فإن بي إم دبليو i4 تحمل تشابهات خارجية بارزة مع الفئة الرابعة من جران كوبيه الجيل القادم، لكن نرى اختلافات بارزة مثل إضافة الأبواب الخلفية وتحديث التصميم الجانبي وشكل مقابض الأبواب، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



وحتى الآن لا تزال شركة بي إم دبليو تحجب على معظم المواصفات التقنية الخاصة للسيارة، وإن أوضحت أن قوتها تبلغ 523 حصانًا بحد أقصى لفئة M الأعلى أداءً بتسارع من الصفر إلى 100 كلم/س في حوالي 4 ثوانٍ.



بطارية بي إم دبليو i4 ستدعم مدى يصل إلى 590 كيلومترًا لكل شحنة للفئة الأعلى في المجال، وسنحصل على المزيد من مواصفات السيارة في الأسابيع المقبلة.