بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 04:16 مساء

أزاحت العملاقة الألمانية بي إم دبليو الستار عن سيارتها i4 الإنتاجية الكهربائية.

وكما نشاهد فإن بي إم دبليو i4 تحمل تشابهات خارجية بارزة مع الفئة الرابعة من جران كوبيه الجيل القادم، لكن نرى اختلافات بارزة مثل إضافة الأبواب الخلفية وتحديث التصميم الجانبي وشكل مقابض الأبواب، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وحتى الآن لا تزال شركة بي إم دبليو تحجب على معظم المواصفات التقنية الخاصة للسيارة، وإن أوضحت أن قوتها تبلغ 523 حصانًا بحد أقصى لفئة M الأعلى أداءً بتسارع من الصفر إلى 100 كلم/س في حوالي 4 ثوانٍ.

بطارية بي إم دبليو i4 ستدعم مدى يصل إلى 590 كيلومترًا لكل شحنة للفئة الأعلى في المجال، وسنحصل على المزيد من مواصفات السيارة في الأسابيع المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
بنزيمة يقود ريال مدريد إلى ضغط عنيف على أتلتيكو وبرشلونة في «الليغا»
رياضة عالمية
البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال
دولى
تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرور كويكب على مسافة أكثر من مليوني كيلومتر من الأرض