موعد تدشين سيراتو 2022

قالت الصانعة الكورية كيا: إنها ستقدم سيارتها سيراتو 2022 بالتحديثات الجديدة في السوق الكورية في الربع الأول من 2021 قبل نهاية الشهر الحالي، وهذا ما يؤكد أن التدشين العالمي سيكون خلال الأيام المقبلة.

كيا سيراتو والتي ستحصل على تحديثات خارجية للمصد الأمامي والخلفي، مع شبك أنحف ومصابيح نهارية LED جديدة وتصميم مختلف للجنوط ومصابيح خلفية محدثة كذلك، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية لكيا سيراتو 2022 ستزود بشاشة لمسية 10.25 إنش أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية مقارنة بـ8 إنش حاليًّا، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش.

كيا سيراتو ستأتي بتحسينات على المحركات الحالية لتحسين صرفية الوقود، وللعلم فهي تتوافر الآن بمحرك بنزين 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 152 حصانًا وعزم 192 نيوتن متر، مع محرك آخر 1.6 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 204 أحصنة وعزم 265 نيوتن متر.