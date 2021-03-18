«تويوتا» تطرح سيارة عصرية جديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 01:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «تويوتا» الستار عن تصميم مركبتها الأحدث التي طورتها لتكون سيارة عصرية وعملية بجميع المقاييس.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي نشرتها «تويوتا» لـ«Aygo X prologue» المنتظرة نلاحظ أن المركبة صممت لتكون سيارة شبابية أنيقة بحجم صغير نسبيا مشابه لأحجام سيارات «Citroen C1» و«Peugeot 108» لكنها وبنفس الوقت ستتمتع بقدرات مركبات الكروس أوفر بفضل هيكلها المرفوع عن الأرض وعجلاتها الكبيرة نسبيًّا، وفق «روسيا اليوم».

وتتجلى معالم الأناقة والعصرية في هذه السيارة من خلال التصميم الغريب الذي لم تحصل عليه أي مركبة من إنتاج «تويوتا» من قبل، فالهيكل جاء مدروسا وفق أحدث معايير الأيروديناميك لتوفير انسيابية كبيرة، والمصابيح امتدت بشكل مميز جدًا على عرض الواجهة الأمامية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل بصورة فريدة، وحتى تصميم شبك المبرد والفتحات الهوائية منحت المركبة طابع القوة رغم صغر حجمها.

وستزود نسخ «Aygo X prologue» بالعديد من التقنيات المتطورة مثل الكاميرات التي ستثبت على المرايا الجانبية وحساسات المسافات الأمامية والخلفية ومستشعرات الضوء والمطر، وأنظمة مولتيميديا تتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة إلكترونية لتسهيل القيادة على مختلف أنواع الطرق.

ومن المفترض أن تطرح «تويوتا» عدة نماذج من هذه المركبات، منها نسخ كهربائية ونسخ مجهزة بمحركات بنزين اقتصادية، ستبدأ أسعارها من 11 ألف يورو تقريبا.

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