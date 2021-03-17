5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 12:30 مساء

يوجد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في اهتزاز السيارة، وخاصة عند السير بسرعات عالية على طرق مستوية.
وذلك الأمر له الكثير من الأسباب، تتمثل أغلبها في وجود أعطال تحتاج إلى صيانة عاجلة؛ حتى لا تشكل عليك خطرًا أثناء القيادة.. لنتعرف فيما يلي على أبرز تلك الأسباب وفقًا لموقع «المتوراتي».\

المحرك
- يحتاج المحرك إلى الهواء والوقود والاشتعال حتى يعمل بصورة سليمة، وإذا تم الاختلال بواحدة من تلك العناصر سواء الهواء، أو الوقود، أو الاشتعال، يتسبب هذا في اهتزاز السيارة بسبب الدورة غير المتوازنة للمحرك.
- ويمكنك التعرف على تلك المشكلة من خلال بعض الأعراض، ومن أهمها الرجة أو الاهتزاز بالسيارة، وكأن السيارة تسير فوق مطبات.

عمود الكردان المحور
- يتسبب أي التواء في عمود الكردان في عدم اتزان الحركة المنقولة من المحرك إلى العجلات، وبالتالي اهتزاز السيارة أثناء حركتها، وقد يحدث الالتواء بسبب تصادم السيارة في جسم صلب، كما أن تلف الغطاء المطاطي الموجود على رأس عمود الكردان قد يؤدي بالضرورة إلى اهتزاز السيارة.

الفرامل
- قد تكون الفرامل هي السبب الرئيسي في اهتزاز السيارة، فالجزء الدوار في المكابح هو الجزء الذي تضغط الأسطوانة عليه في حالة الفرامل الأسطوانية لتوقف العجلات، والأقراص تضغط عليه في حالة الفرامل القرصية.
- وفي حالة عدم تساوي سطح الجزء الدوار فإن هذا يتسبب في عدم الضغط بشكل جيد من قبل الأسطوانات أو الأقراص، وبالتالي يتسبب في اهتزاز السيارة، وفي تلك الحالة يُرجى الذهاب بالسيارة إلى أحد المتخصصين لإصلاح العيب بهذا الجزء، أو تغييره.

العجلات
- قد يكون السبب الرئيسي في اهتزاز السيارة عند السرعات العالية هو محور العجلة، ومشكلة عدم الاتزان بين العجلات أو الزوايا شائعة كثيرًا.
- وتحتاج إلى الكشف عليها بشكل دائم حتى تشعر بنعومة السيارة أثناء القيادة، ومقدار اتزان العجلات يمكن ضبطه من خلال تغيير العجلات، أو من خلال الترصيص.

الإطارات
- من أهم أسباب اهتزاز السيارة عند السرعات العالية عدم اتزان الإطارات لانتهاء عمرها الافتراضي، أو لوجود انبعاجات بها، ويعتبر التمزق في سطح الإطار المطاطي من أبرز مسببات اهتزاز السيارات؛ لذلك يجب استبدال الإطار عند تآكله.
 

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