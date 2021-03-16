تعرف عن جديد كيا EV6 الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 03:47 مساء

كشفت الصانعة الكورية كيا عن سيارتها EV6 الجديدة كليًّا، لتكون أول سيارة كهربائية مصنوعة بالكامل للعلامة الكورية.\التفاصيل التقنية سيتم الكشف عنها خلال أيام، وتأتي السيارة بتصميم فريد وغير تقليدي، لتكون السيارة بداية للغة تصميم العلامة في الأعوام القادمة، بلمسات تشمل زجاجًا أماميًّا مسحوبًا للوراء، وتصميم «وجه النمر الرقمي» المتطور عن تصميم وجه النمر الحالي للمقدمة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».\وتعتمد كيا EV6 على منصة E-GMP الجديدة لمجموعة هيونداي، والتي تدعم موديل أيونيك 5، كما ستدعم معظم السيارات الكهربائية لعلامات كيا وهيونداي وجينيسيس وأيونيك.\في المقصورة الداخلية نشاهد تصميمًا داخليًّا مختلفًا عن أي موديل كيا حالي، بشاشة منحنية تجمع بين لوحة العدادات الرقمية وشاشة المعلومات الترفيهية في إطار موحد، مع صنع المقاعد من البلاستيك المعاد تدويره ضمن الجهود البيئية للعلامة.
 

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