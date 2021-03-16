مخاطر تلف فلتر الهواء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:20 مساء

لا شك أن فلتر الهواء يعتبر من الأجزاء الرئيسية في محركات السيارات، فهو المسؤول عن تنقية وتنظيف الهواء الداخل إلى غرفة المحرك.
وقد يتعرض فلتر الهواء في حال حدث فيه انسداد أو تلف للعديد من المشاكل والأعطال للمحرك، لذلك نستعرض معكم بعضها لتفاديها وتفادي حدوث أي عطل بالسيارة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

تأخر دوران المحرك:
- في حال زادت الأوساخ داخل الفلتر وامتلائه بالأتربة فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن تتسرب إلى داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يعيق عملية الاحتراق، وتؤثر على البوجيهات وتعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.
يؤدي إلى انخفاض عزم المحرك:
- في حال انسداد الفلتر سيمنع ذلك مرور الهواء الكافي إلى داخل المحرك، وهو ما يسبب انخفاض عملية الاحتراق في المحرك، وبالتالي تقليل عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود بحيث تجد أن المحرك لا يستجيب، وذلك لأن نسبة الهواء في غرفة الاحتراق غير جيدة.

زيادة استهلاك الوقود:
- انسداد فتحات الفلتر يتسبب في عدم توفر الهواء الكافي داخل غرف الاحتراق، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود من طرف كمبيوتر السيارة، وبالتالي نجد زيادة في استهلاك السيارة للوقود.

خروج دخان أسود من العادم:
- زيادة كمية الوقود داخل غرفة الاحتراق في المحرك ستؤدي إلى زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الفتحات المخصصة للعادم.

سماع أصوات فرقعة خفيفة:
- انسداد الفلتر سيؤدي إلى سماع أصوات غريبة مثل صوت فرقعة، الذي ينتج بسبب ضعف دخول الهواء بصورة طبيعية للمحرك.
 

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