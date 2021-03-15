كيفية التعرف على كود لون سيارتك

تأتي المشكلة حين تصاب السيارة بخدش، وعلى الرغم من أنه قد يبدو الخدش بسيطًا في الاصطدام الأمامي أو الخلفي أو على أحد جوانب السيارة فإنك في حالة إذا قمت بالذهاب إلى أحد المتخصصين في تصليح الخدوش (الاصطدامات) فإنه سيبلغك بضرورة دهان جزء كبير من السيارة، من ضمنها المنطقة التي يوجد بها الخدش، وإذا لم يكن هذا الشخص متمرسًا في مهنته، فيأتي السؤال هنا ما هو كود لون السيارة؟

فشركات السيارات حين تقوم باصدار سياراتها فإنها تطرح العديد من خيارات الألوان الأساسية المختلفة، والتي قد يوجد منها لونان قريبان من بعضهما، فقد تصدر شركة سيارة بلون أزرق غامق وأخرى بلون أزرق أخف منه درجة واحدة، وهنا الكثير من الوكلاء والمعارض والموزعين وأماكن الصيانات لن يكونوا قادرين على تمييز اللون من مجرد النظر إليه، ولكن المطلوب هو تحديد اللون بدقة؛ حتى يتمكنوا من شرائه لك، خاصة أن هذه الألوان تأتي بالطلب، وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

لذلك فإن شركة السيارات تصدر لكل درجة لون رقم مختلف عن الآخر، وهذا الأمر يساعد في تسهيل عملية معرفة اللون.

معرفة لون السيارة من رقم الشاسيه

على الرغم من وجود الكثير من الطرق التي تساعدك في معرفة رقم لون السيارة فإن معرفته عبر رقم الشاسيه هي الأفضل والأكثر أمانًا لعدم الخلط بين الألوان، الشاسيه يطبع عليه الكثير من المعلومات حول السيارة، والتي من بينها كود اللون، وسنوضح لك كيفية القيام بذلك وفقا للنقاط التالية، ولكن في البداية عليك أن تصل إلى رقم الشاسيه.

- لكي تتمكن من إيجاد رقم الشاسيه فإن الأمر قد يختلف من سيارة إلى أخرى، ونحن لا نرغب في الحصول على رقم الشاسيه نفسه، وإنما نرغب في الوصول إلى الورقة المعدنية الموجودة في السيارة، والتي تحتوي على رقم الشاسيه، بالإضافة إلى بعض المعلومات الخاصة بها، أبرز مكان تجد فيه هذه اللوحة المعدنية هو عند باب السائق، قم بفتح باب السائق، وستجد ورقة معدنية بجانب موضع قفل الباب، وهي في الغالب سوداء اللون.

- يحتوي رقم شاسيه السيارة على البيانات التالية «اسم وبلد الصنع، شهر وسنة الصنع، رقم الشاسيه، نوع السيارة»، وبجانب هذه البيانات ستجد عبارة CRT، وبالتالي فإن الكود الذي بجانبه هو كود لون السيارة.

موقع لمعرفة لون السيارة

- السيارات القديمة في غالب الأمر قد يصعب إيجاد مكان تحديد رقم الشاسيه ومواصفات السيارة ولون السيارة أيضًا كما قمنا بالشرح في الخطوات السابقة، وبالتالي في مثل هذه الحالات فإننا نلجأ إلى أحد المواقع الإلكترونية التي يمكنها أن تقوم بتحديد لون السيارة، وذلك من خلال إدخال بعض البيانات عن سيارتك:

- قم بالدخول إلى الرابط التالي: https://www.paintscratch.com/touch-up-paint-codes/paint-code.html، هذا الموقع متخصص في بيع ألوان السيارات، ومن خلاله يمكنك معرفة لون سياراتك، بالإضافة إلى الكود الخاص به، وأيضا من الممكن التعرف على سعره.

- في هذه الصفحة ستجد عددًا من المعلومات عن كيفية إيجاد كود لون السيارة، ومكان رقم الشاسيه على حسب نوع سيارتك وموديلها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى عن السيارات.

- قم بالنزول إلى آخر هذه الصفحة لتجد ثلاث خيارات، حيث الخيار الأول هو تاريخ صنع السيارة منذ عام 2003، والخيار الثاني موديل السيارة، ويتوافر أكثر من 25 موديلًا، والخيار الثالث إدخال اسم السيارة ثم بعد ذلك اضغط على زر البحث.

- الصفحة الأخيرة وهي صفحة النتائج ستظهر لك جميع الألوان التي قامت الشركة المصنعة بتوافرها في الموديل الخاص بك خلال سنة الصنع التي حددتها، ومن خلال رؤيتك للألوان في هذه الصفحة يمكنك أن تقارنه مع لون سيارتك، فإذا وجدت أن اللون الخاص بك متوفر في هذه الصفحة ستجد بجانبه كود لون السيارة، وبذلك تكون قد تعرفت على كود لون السيارة.

في حالة إذا قمت باختيار هذا اللون من الموقع فإنك ستستمر لكي تصل إلى الصفحة التالية، والتي تحتوي على أحجام العبوات وأسعارها العالمية.

أنواع بويات السيارات

ليس هناك أنواع موحدة من البويات، ولها أسماء يجب أن تتعرف عليها، ولكن في المملكة هناك أعداد معروفة من أنواع البويات.

بويات الأساس المائي

- في السابق كانت الشركات الكبرى تقدم بويات الأساسي الكيميائي، ولكن بعد ذلك تم إيقافها بالكامل لدى الشركات الكبرى والاعتماد على بويات الأساس المائي، هذه الأنواع من البويات يمكنها المقاومة لفترة أطول من التعرض للشمس، وقدرتها على التحمل أفضل، وجميع السيارات التي تأتي في الوقت الحالي مصانعها تطليها بويات الأساس المائي.

بويات الأساس الكيميائي

- وهذه البوية هي الأرخص، والتي تجدها في ورش الصيانة غالبًا، ولا توجد لدى الوكلاء.

