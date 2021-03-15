مرسيدس تستدعي ربع مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 01:27 مساء

كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن حملة استدعاء ضخمة لما يزيد على ربع مليون سيارة، تحمل شعار العلامة حول العالم.

وذكرت مرسيدس بأن الاستدعاء لما يزيد على 264 ألف سيارة في أكثر من دولة حول العالم يأتي بسبب خلل محتمل في نظام الحماية من الحرائق.

وأعلنت مرسيدس أن السيارات المستدعاة ستكون من موديلات سي كلاس C-Class و GLC، والتي تم إنتاجها خلال الفترة من 2016 وحتى عام 2020.

وأوضحت مرسيدس بأن الخلل قد يحدث بسبب وصلة في خطوط الغاز، والتي يطلق عليها نظام تفريغ الأكسجين في السيارة.

ويوضح الخبراء بأن وصلة خطوط الغاز يكون هدفها الأساسي توزيع غاز «الأرجون»، وذلك في حالة وقوع الحوادث؛ من أجل إفساد فرصة اشتعال غاز التبريد، وذلك في حالة اختلاطه مع أجزاء المحرك الساخنة.

هذه المحتوى من تيربو العرب

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