«ستاريا هيونداي» سفينة فضاء على الأرض

يبدو أن «هيونداي» قررت أن تدخل مرحلة جديدة من الإبداع، وهو ما جعلها تبدأ في التشويق لسيارة جديدة يطلق عليها اسم «هيونداي ستاريا» Staria كأنها سفينة فضاء تمشي على الأرض.

وبدأت شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية الرائدة في مجال صناعة السيارات التشويق لسيارة تشبه سفينة الفضاء من فئة الميني فان، يطلق عليها «ستاريا ميني فان» وستكون بديلة لطرازات «آي ماكس» و«H1 ستاريكس».

وشبهت هيونداي ستاريا الميني فان الجديدة بسفينة الفضاء بسبب التصميم الحديث والمستقبلي.

ويظهر من تصميم هيونداي ستاريا الميني فان الجديدة شريط «LED» يظهر بعرض الواجهة الأمامية للسيارة بشكل كامل مع نوافذ كبيرة.

فيما تمتلك الواجهة الخلفية مصابيح رأسية بتصميم حديث مع أبواب خلفية منزلقة.

أما المقصورة الداخلية لـ«هيونداي ستاريا» فتظهر بشاشة لمس كبيرة مركزية يبدو أنها ستكون بأكثر من وظيفة في السيارة، وذلك بسبب عدم ظهور لوحة عدادات في المكان المخصص لها أمام السائق.

وينتظر بأن تكشف «هيونداي» خلال الفترة المقبلة عن الكثير من التفاصيل والمواصفات الخاصة بطراز «ستاريا الميني فان الجديدة».

هذا المحتوى من تيربو العرب