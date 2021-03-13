خطوات تقليل استهلاك البنزين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 04:39 مساء

يسعى الكثير من أصحاب السيارات من أجل الوصول لطرق فعالة لتقليل استهلاك البنزين في سياراتهم لتوفير النفقات، وإليكم أهم النصائح التي تساعدكم في توفير استهلاك البنزين تعرفوا عليها معنا وفقا لموقع «موتوراتي».

- عمل صيانة دورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، لأن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير.

- عليك تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة ويكفي التسخين لمدة دقيقتين، ثم التحرك بسرعة منخفضة.

- حافظ قدر الإمكان على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجياً وثباتها، مع محاولة تقليل استخدام المكابح بقدر الإمكان.

- من الأفضل أن تقوم بإغلاق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية، خصوصا في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة.

- لا تعمل على تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة في الزحام، لأنه يزيد استهلاك البنزين بنسبة 20%، كما يفضل عدم تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة.

- عدم زيادة السرعة بصورة كبيرة، حيث تقدر السرعة المثالية لاستهلاك البنزين على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم.

- خفض الأحمال قدر المستطاع، حيث إن الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.

- تجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء هبوط المنحدرات، حيث يفضل ترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء هبوط المنخفضات مع استخدام المكابح عند الحاجة.

- يجب ضبط ضغط هواء الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث إن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود.

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