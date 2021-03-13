تفوق ثمن «لمبرجيني».. هذه أصغر سيارة في العالم

يعتبر موديل تانجو الكهربائي من أصغر السيارات على مر التاريخ، لكن السيارة أثارت الجدل والانتباه بسبب سعرها الخيالي الذي يصل إلى 420 ألف دولار.

ويتساءل متابعو عالم السيارات عن سبب الثمن الباهظ لهذه المركبة الصغيرة، الذي يجعلها تتخطى سعر سيارة «لمبرجيني» الرياضية الخارقة.

ولم يصنع من سيارة تانجو منذ بداية إنتاجها سوى 21 نسخة فقط، ويأتي ثمنها الباهظ بسبب تطوير كل قطعة منها لتخرج بالشكل الأمثل.

ولسيارة تانجو مميزات عديدة يجعل البعض يرغب في اقتنائها رغم حجمها الصغير، فالسيارة نحيفة للغاية وهو ما قد يجعل 4 سيارات منها تستخدم مكانا محدودا جدا في جراج السيارات.

ويصل طول سيارة تانجو إلى نحو 2.59 متر، فيما يبلغ عرضها مترا واحدا فقط، وهو ما يعني بأن تانجو مساحتها تساوي نصف حجم السيارات التقليدية.

وتعتبر تانجو حلاً سحرياً لمشكلة الزحام المروري الذي يعد من أكبر المشكلات في عواصم ومدن عالمية كثيرة مثل طوكيو وبكين وشنغهاي ونيويورك.

ويذكر ريك وودبري رئيس الشركة المسؤولة عن تصنيع سيارة تانجو بأنه استلهم فكرة إنتاج هذه السيارة من الازدحام المروري الذي بات مشكلة أساسية في الكثير من مدن العالم.

يذكر أن تانجو رغم حجمها الصغير فهي تعمل بـ4 محركات كهربائية موزعة على العجلات الأربع، ويمكنها الانطلاق من السكون وحتى بلوغ سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط.

وتزن سيارة تانجو طنا و386 كيلوغراما ويتكون هيكلها الخارجي من ألياف الكربون ويمكن لتانجو السير بسرعة قصوى تبلغ 240 كم في الساعة.

وتحتوي تانجو على حزام أمان رباعي النقاط يشبه الحزام الخاص بقائدي الطائرات، كما أن هذه السيارة تؤمن سلامة قائدها بشكل كبير بسبب اعتمادها على نظام ضد الانقلاب بالاعتماد على وجود الأوزان الثقيلة في أسفل أرضية السيارة.

ويمكن شحن بطارية تانجو خلال 3 ساعات بشاحن منزلي عادي، وتنطلق تانجو لمسافة 480 كم في الشحنة الواحدة.

هذا المحتوى من تيربو العرب