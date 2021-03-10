نصائح تخلص المبتدئين من خوف القيادة

يبتعد البعض خصوصا المبتدئين عن قيادة السيارات بسبب الشعور والقلق من ارتكاب حادث أو إحساسه بأنه سيكون غير قادر على التحرك بالسيارة والوصول إلى وجهته بشكل آمن.



ويقدم خبراء السيارات بعض النصائح لمن يشعرون بالخوف من قيادة السيارات تساعدهم على مواجهة هذا الشعور والتغلب عليه مع الوقت.

- اختر الملابس والأحذية التي تشعرك بالراحة:

عندما تكون ملابسك وحذاؤك مريحا ستصبح في حالة نفسية أفضل ولن تشعر بالضيق وهو أمر مهم جدا إذا كنت تخشى القيادة.

- اجلس على مقعد قائد السيارة لفترة قبل التحرك:

حاول الجلوس لدقائق على كرسي قائد السيارة قبل تشغيلها والتحرك بها، الجلوس في هذه المدة سيساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

استمع لشيء تحبه في السيارة:

الاستماع لشيء مريح للأعصاب أو تحبه سيسهم في تهدئة أعصابك وإبعادك عن التوتر وسيجعلك تشعر كأنك في رحلة لطيفة وليس في اختبار صعب.

- سيطر على حالة الذعر:

إذا شعرت أنك تمر بلحظات هلع أو ذعر عليك أن تقم بالعد من 10 إلى 1 بشكل معكوس مع محاولة التفكير في شيء آخر غير شعورك بالخوف.

- تمرين قبض اليد:

يمكنك القبض على يديك لمدة عشر ثوانٍ ثم استرح لمدة 20 ثانية، وكرر الأمر حتى تشعر بأن التوتر زال، وهذا التمرين ينصح به علماء النفس ويسهم كثيرا في التقليل من التوتر.

- واجه خوفك:

يجب ألا تستسلم لشعورك بالخوف وأن تشعر نفسك بالثقة قدر الإمكان وأن الأمر ليس مستحيلا، فمئات الملايين حول العالم يقومون بقيادة السيارة بالشكل الصحيح والسليم دون مشكلة.

- اختر مكانا خاليا للتجول بالسيارة:

سيفيدك أن تقود في مكان خال من السيارات وفي شوارع واسعة، سيشعرك هذا الأمر بأن القيادة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا القدر من الخوف.



وبعد الشعور بالثقة في النفس بشكل أكبر يمكنك الانطلاق لشوارع خفيفة الكثافة ثم متوسطة الكثافة حتى تشعر بقدرتك الكاملة على التحكم في السيارة دون قلق.