أرخص 4 سيارات كهربائية في الأسواق

مع الاتجاه العالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي تعتمد على الطاقة النظيفة في توليد طاقة الحركة، تحاول كبرى شركات السيارات التحول بخطوط إنتاجها لصناعة السيارات الكهربائية، وإصدار مختلف الموديلات لتناسب جميع الاحتياجات وكافة الفئات في المجتمع.

وخلال السطور القليلة التالية سنستعرض أبرز الطرازات التي دخلت قائمة أرخص 4 سيارات كهربائية في الأسواق.



طراز «Smart EQ Fortwo EV»

تعرف شركة سمارت بأنها متخصصة في صناعة السيارات الصغيرة، وبالتالي سعر منخفض للنسخة الواحدة، وهذا هو الحال في نسختها الكهربائية التي يصل سعرها إلى نحو 20 ألف جنيه استرليني.



طراز «سكودا Citigo-e»

من عملاق صناعة السيارات سكودا، التي تحمل بطارية من الليثيوم أيون بقوة جيدة، تدفع السيارة للسير 160 ميلا في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية، وتبدأ أسعارها من نحو 20 ألف جنيه استرليني، وتصل إلى 22 ألف جنيه استرليني في الفئات الأعلى.



طراز «EQ For four»

يمتلك طراز «EQ For four» بطارية جيدة من الليثيوم أيون يدفعها للسير مسافة 70 ميلا في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية، ويبدأ سعرها في السوق العالمي من نحو 20 ألف جنيه استرليني، ويصل إلى 25 ألف جنيه استرليني في الفئات الأعلى.

طراز «Mii Electric»

يمتلك طراز «Mii Electric» بطارية جيدة من الليثيوم أيون يدفعها للسير مسافة 165 ميلا في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية، ويصل سعرها في الأسواق العالمية إلى 22 ألف جنيه استرليني.



مميزات السيارات الكهربائية

هناك من يرى أن عدم درايته الكاملة بعالم السيارات الكهربائية ربما يمثل عائقا في شراء واحدة صديقة للبيئة، خصوصا على الصعيد التقني والصيانة، ولكن خلال السطور التالية ستتعرف على جدول صيانة السيارات الكهربائية.



صيانة الـ12000 كيلومتر

وتكون في مركز الصيانة التابع للشركة المنتجة للسيارة، ويشمل الفحص والصيانة بعض الأشياء المهمة، أبرزها مستوى سائل تبريد البطارية، فحص محتويات التوجيه والتعليق والشاسيه بحثاً عن أي ضرر قد يكون لحق بالسيارة خلال الشهر، بالإضافة إلى التحقق من عمل أقفال الأبواب ودواسة البنزين بشكل صحيح.



صيانة الـ24000 كيلومتر

ويقوم بفحص وصيانة نفس الأجزاء التي تم التحقق منها في صيانة الـ12 ألف كيلومتر، إلى جانب استبدال شفرات مساحات الزجاج الأمامي بأخرى جديدة.



صيانة الـ60000 كيلومتر

إلى جانب فحص وصيانة ما سبق، ستبدأ في هذه المرحلة في استبدال مرشح هواء المقصورة، ويمكن القيام بهذه الخطوة مبكرًا قبل الوصول إلى هذا العدد من الكيلومترات.



حزمة البطاريات

وعلى صعيد حزمة البطاريات في السيارة الكهربائية، يجب أن يتم فحصها بشكل دوري مستمر للتأكد من قدرتها وكفاءتها، حيث تعتبر أهم قطعة في السيارة، وقبل الذهاب إلى مركز الصيانة المختص قم بمتابعة مدى السير للسيارة، ففي بعض الحالات يهبط مدى السير للسيارة الكهربائية من 350 كيلومترا إلى 150 كيلومترا بعد مرور بضعة أعوام.



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