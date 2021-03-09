طرق الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي

يعتبر ناقل الحركة من أهم القطع الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، ولا بد من الاهتمام به عند الاستعمال والمحافظة عليه من التلف، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ونتيجة لارتكاب بعض الأخطاء فإنه قد يتعرض للعديد من الأعطال والمشاكل، ونستعرض معكم أهم الأخطاء التي لا بد من تجنبها للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من الأعطال:

- عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت ناقل الحركة وتغييره مرة كل عام على الأقل، ويفضل تغيير الزيت مرة كل ستة أشهر في حالة الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة.



- يجب تغيير فلتر زيت ناقل الحركة في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى لا تتراكم الشوائب والترسبات في ناقل الحركة.

- عدم تغيير وضعيات ناقل الحركة من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، لأن تغيير الوضعيات أثناء السير قد تدمره مع مرور الوقت.

- يجب تجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث إن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة وناقل الحركة في نفس الوقت.

- في حال التوقف الموقت في الإشارات مثلاً، يجب عدم الاعتماد على فرامل اليد فقط لإيقاف السيارة، حيث يجب الوقوف على الوضع N، بعد ذلك تجعل وضعية ناقل الحركة على وضع P.

- عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث إنها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي قد تدمر ناقل الحركة الأوتوماتيكي.