تعرف على سيارة بورش الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 12:04 مساء

ها هي سيارة بورش الكهربائية تايكان كروس توريزمو تصل لتكون جاهزة للمغامرات والتضاريس المتنوعة.

من النظرة الأولى نستيطع تمييز تصميم السيارة المطابق لتايكان الأساسية، ونشاهد كذلك نظام التعليق المرتفع والحواف السوداء حول السيارة ما يميز كروس توريزمو عن تايكان الأساسية، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».
تأتي بورش تايكان كروس توريزمو بخلوص أرضي أعلى بمقدار 20 ميليمترا من شقيقتها السيدان، ويمكن رفعه بمقدار 10 ميليمترات أخرى عند اختيار وضعية القيادة على الحصى، كما يمكن رفعه بـ20 ميليمترت أخرى عند اختيار وضعية الطرق الوعرة.

ستكون كروس توريزمو 4 هي الفئة الأساسية من السيارة، ثم 4S، تيربو، وأخيراً الفئة الأعلى تيربو S. ويمكن للفئة الأساسية نتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.8 ثانية بينما تستغرق الفئة العليا 2.7 ثانية فقط.

تبدأ أسعار بورش تايكان كروس توريزمو من 90,900 دولار، حيث تأتي بالعديد من التجهيزات الأساسية.

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