موعد تدشين جيب واجونير وجراند واجونير 2022

تقترب جيب جراند واجونير من العودة إلى الطرقات مرة أخرى بعد أن توقف إنتاجها في 1991، حيث ستعود كموديل 2022.

سيتم الكشف عنهما في 11 مارس الجاري في حدث مباشر ستكشف فيه عن كل من واجونير وجراند واجونير، و يُذكر أن جيب كانت كشفت عن فيديو تشويقي لواجهة جراند واجونير، في حين لا نتوقع أن تختلف كثيراً عن جراند واجونير الاختبارية التي كشفت عنها الشركة في سبتمبر 2020، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

شاهدنا في الفيديو أن الشبك سيكون أكبر، مع مصابيح أمامية أفقية ليد وعدسات أكبر قليلاً، مع مرايا جانبية أكبر مقارنة بالسيارة الاختبارية، لكن الظلام يحجب بقية السيارة، حتى بعد رفع مستويات الإضاءة باستخدام الفوتوشوب.

للتذكير فإن جراند واجونير الاختبارية، فهي طريقة الشركة في التمهيد للطراز الإنتاجي، حيث حصلت على مقصورة فسيحة تسع 7 رُكاب، وشاشات لمسية ليس من الواضح حتى الآن أيهم ستصل إلى السيارة الإنتاجية، في حين ستحصل كل من واجونير وجراند واجونير على لمسات تُميزها عن بعضها البعض.