خطأ يلغي ضمان فورد F-150 رابتر

قدمت شركة فورد الأميركية طراز F-150 رابتر 2021 المخصصة للتضاريس الوعرة بإطارات بمقاس 35 بوصة يمكن أن ترتفع إلى 37 بوصة، وهي الأكبر في عالم الشاحنات الإنتاجية على الإطلاق.



وأعلنت فورد بأنه يجب الاستقرار على مقاس الإطار سواء بـ35 بوصة أو بـ37 بوصة من البداية دون تغييره بعد ذلك.



وأوضحت فورد أن محاولة قيام مالك سيارة فورد F-150 رابتر 2021 بتغيير إطارات بمقاس 35 بإطارات بمقاس 37 بوصة سيتسبب في إلغاء ضمان السيارة.



وكشفت فورد بأن قرارها بإلغاء ضمان سيارات فورد F-150 رابتر 2021 التي تستبدل إطاراتها بمقاس 35 بوصة بإطارات بمقاس 37 بوصة ليس تعسفياً ولكن ذلك لأسباب مهمة.



وذكرت فورد بأن طراز F-150 رابتر 2021 الذي ينطلق بمقاس 37 بوصة لديه هيكل ميكانيكي مختلف وكذلك نظام تعليق مختلف وهو ما يجعل تغيير مقاس الإطارات يهدد سلامة السيارة وقائدها وركابها أيضاً.



ولهذه الأسباب فإن فورد لا تتيح إمكانية تغيير مقاس الإطارات بين الإصدارين حتى في توكيلات ومراكز صيانة الشركة الرسمية.



يذكر أن شركة فورد الأميركية كانت كشفت عن طراز F-150 رابتر لعام 2021 في جيلها الجديد رسمياً.



وتتمتع سيارة فورد F-150 رابتر 2021 بإمكانات أفضل تمكنها من تقديم أداء متميز على التضاريس الوعرة وذلك من خلال تمتعها بأحدث التقنيات.



وتطمح F-150 رابتر 2021 إلى الحفاظ على موقعها في مقدمة سيارات البيك آب عالية الأداء في العالم، واستطاعت سيارة فورد البيك آب أن تحقق أعلى مبيعات في الأربع سنوات الأخيرة.



وتمكنت فورد F-150 رابتر البيك آب خلال السنوات الأربع الأخيرة أن تتفوق في مبيعاتها على كل موديلات شركة بورش الألمانية مجتمعة، وهو ما يوضح النجاح منقطع النظير لهذا الطراز القوي.



وينتظر بأن توفر فورد طراز F-150 رابتر 2021 بمحرك ايكوبوست 6 سلندرات بسعة 3.5 لتر تيربو مزدوج، ويولد قوة قدرها 450 حصانا مع عزم دوران أقصى 691 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.



وتنطلق جميع نسخ فورد F-150 رابتر 2021 بقفل تفاضلي خلفي إليكتروني وآخر أمامي محدود الانزلاق.



وكشفت فورد بأنها حدثت أنظمة التبريد والعادم كما زادت مدى الخزان الخاص بالوقود إلى أكثر من 800 كيلومتر.

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