بالفيديو:هيونداي توسان 2022 تنجح في اختبار الثبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 03:15 مساء

نشاهد في الفيديو اختبار الثبات أو Moose لسيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة في إسبانيا، والذي يقيس مدى قدرة السيارة على المناورة السريعة في حالة ظهور جسم أمام السيارة بشكل مفاجئ.

فيما نجحت هيونداي توسان 2022 في الاختبار بسرعة 71 كلم\س، مع العلم أن الحد الأدنى للنجاح لفئة الـ SUV هو 70 كلم\س، و ظهر تميز نظام التعليق وثبات السيارة في المناورة في السرعات المرتفعة، كما مدح المختبرون استجابة نظام التوجيه وذلك وفقا لموقع "متوراتي".

ميكانيكيًا تتوفر هيونداي توسان 2002 بمحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ويتوفر أيضاً محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.

 

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