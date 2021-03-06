انطلاق «فولفو C40 ريتشارج» الكهربائية

كشفت شركة فولفو عن سيارة «C40 ريتشارج» الكهربائية الجديدة والتي تجمع بين عملية الـSUV ورشاقة تصميم الكوبيه.

وتستند «فولفو C40 ريتشارج» على منصة CMA الجديدة التي تدعم XC40 ريتشارج الكهربائية، ولكن C40 ريتشارج تتميز بكونها أول سيارة كهربائية يتم تصميمها من الصفر للعلامة السويدية ذلك وفقا لموقع «القيادي».



«فولفو C40 ريتشارج» تعتمد على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 402 حصان وعزم دوران 660 نيوتن متر، مع بطارية 78 كيلووات/س بمدى 420 كيلومترا لكل شحنة، مع إمكانية شحن 80% من البطارية خلال 40 دقيقة بالشواحن السريعة.



وتدعم «فولفو C40 ريتشارج» التحديثات البرمجية عبر الهواء ونظام معلومات ترفيهية أندرويد جديد تم تطويره بالتعاون مع غوغل، مع خدمات وتطبيقات غوغل أخرى مثل خرائط ومساعد ومتجر غوغل، وهي أول سيارة فولفو على الإطلاق دون أي جلود طبيعية.