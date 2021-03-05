تصميم تخيلي لأول جينيسيس كهربائية

تعمل علامة جينسيس الفاخرة على تطوير عدد من الموديلات الكهربائية الفاخرة منها SUV جديدة ظهرت مؤخر أثناء اختبارات الطقس البارد.

وقد أشارت تقارير إلى أن جينيسيس سوف تقوم بتسميتها بـ GV60، وتستند السيارة إلى منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي تدعم هيونداي أيونيك 5 ومعظم الموديلات الكهربائية القادمة لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



هذه المنصة تعطي مدى كهربائيًّا يصل إلى 500 كيلومتر لكل شحنة، ويمكن استخدام الشواحن السريعة لشحن ما يعادل 100 كيلومتر من البطارية خلال 5 دقائق فقط.



أما موعد تدشين سيارة جينيسيس GV60 الجديدة فلا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن، مع احتمالية تدشينها في نهاية العام الحالي كأول SUV كهربائية لجينيسيس أو تقرر الشركة تأجيلها لـ2022.