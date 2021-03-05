تصميم تخيلي لأول جينيسيس كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 10:53 صباحا

تعمل علامة جينسيس الفاخرة على تطوير عدد من الموديلات الكهربائية الفاخرة منها SUV جديدة ظهرت مؤخر أثناء اختبارات الطقس البارد.
وقد أشارت تقارير إلى أن جينيسيس سوف تقوم بتسميتها بـ GV60، وتستند السيارة إلى منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي تدعم هيونداي أيونيك 5 ومعظم الموديلات الكهربائية القادمة لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

هذه المنصة تعطي مدى كهربائيًّا يصل إلى 500 كيلومتر لكل شحنة، ويمكن استخدام الشواحن السريعة لشحن ما يعادل 100 كيلومتر من البطارية خلال 5 دقائق فقط.

أما موعد تدشين سيارة جينيسيس GV60 الجديدة فلا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن، مع احتمالية تدشينها في نهاية العام الحالي كأول SUV كهربائية لجينيسيس أو تقرر الشركة تأجيلها لـ2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل
اقتصاد
«سلامتي» برنامج بتمويل أوروبي قيمته 20 مليون يورو لدعم جهود مكافحة «كورونا» في ...
ليبيا
«المركزي» يعلن حصيلة الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب
ليبيا
الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل
عربى
دراسة: إنسان نياندرتال تمتع بنظام سمعي جيد
علوم وتكنولوجيا
حلول لمكافحة تساقط الشعر بفعل «كورونا»
طب وصحة
«أوبك+» تواجه «المجهول» في اجتماعها الثاني خلال 2021
اقتصاد
مشروع قانون جزائري يحدد حالات لتجريد مواطني الخارج من الجنسية
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القهوة للتخلص من السيلوليت