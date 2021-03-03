مازدا 3 وسي إكس 30 2021 بتحديثات جديدة

كشفت مازدا تحديثات جديدة لمحرك 2سعة لتر SkyActiv X لرفع القوة وعزم الدوران وتحسين صرفية الوقود، وليكون الاسم الجديد للمحرك e-SkyActiv X.

من المنتظر أن يكون المحرك المحدث في مازدا 3 وCX-30 موديلات 2021 بمكابس معدلة وتحديثات لبرمجيات نظام الهايبرد المخفف، مع رفع القوة بـ6 أحصنة إلى 186 حصانًا، وعزم الدوران بـ16 نيوتن/ متر إلى 240 نيوتن/ متر وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وفعليًّا تم خفض الانبعاثات الكربونية بـ11 غرامًا لكل كيلومتر وتحسين صرفية الوقود بأكثر من 1 كيلومتر لكل لتر، و مازدا قامت بتغيير اسم محرك SkyActiv G سعة 2.0 لتر هايبرد إلى e-SkyActiv G بقوة 122 حصانًا مع خفض الانبعاثات الكربونية بـ8 غرامات لكل كيلومتر وتوفيره في عدد من موديلات مازدا الجديدة.