تعرف على سعر هيونداي بايون 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:07 مساء

قامت الصانعة الكورية هيونداي بالكشف رسميًّا عن سيارتها بايون الجديدة كليًّا لتكون أصغر كروس أوفر في المجال الأوروبي.

هيونداي بايون حصلت على مساحة تخزينية 411 لترًا، ويصل طولها إلى 164.6 بوصة وعرضها 69.9 بوصة وقاعدة عجلاتها 101.6 بوصة، مع العلم أن المنصة مبنية على سيارة i20 هاتشباك الصغيرة لهيونداي، ولن تتوفر بايون الجديدة بدفع رباعي وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وتشارك هيونداي بايون مقصورتها الداخلية الأنيقة مع i20 كذلك، وتشمل مواصفاتها لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة لمسية 8 أو 10.25 إنش بنظام ملاحة.

ستتوفر هيونداي بايون بمحرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وعزم 172 نيوتن/ متر، مع نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 120 حصانًا ونفس عزم الدوران، مع تقنية هايبرد 48 فولت وناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج القابض 7 سرعات.

من المتوقع أن يبدأ سعر هيونداي بايون في بريطانيا من 17 ألف جنيه استرليني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد