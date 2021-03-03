تعرف على سعر هيونداي بايون 2022

قامت الصانعة الكورية هيونداي بالكشف رسميًّا عن سيارتها بايون الجديدة كليًّا لتكون أصغر كروس أوفر في المجال الأوروبي.



هيونداي بايون حصلت على مساحة تخزينية 411 لترًا، ويصل طولها إلى 164.6 بوصة وعرضها 69.9 بوصة وقاعدة عجلاتها 101.6 بوصة، مع العلم أن المنصة مبنية على سيارة i20 هاتشباك الصغيرة لهيونداي، ولن تتوفر بايون الجديدة بدفع رباعي وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



وتشارك هيونداي بايون مقصورتها الداخلية الأنيقة مع i20 كذلك، وتشمل مواصفاتها لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة لمسية 8 أو 10.25 إنش بنظام ملاحة.



ستتوفر هيونداي بايون بمحرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وعزم 172 نيوتن/ متر، مع نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 120 حصانًا ونفس عزم الدوران، مع تقنية هايبرد 48 فولت وناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج القابض 7 سرعات.



من المتوقع أن يبدأ سعر هيونداي بايون في بريطانيا من 17 ألف جنيه استرليني.