قدرات جبارة لمنافسة تسلا الجديدة

سيارات R1T منافسة تسلا تظهر قدراتها الجبارة في درجات حرارة شديدة البرودة (الإنترنت)

يتوقع أن تصبح سيارات R1T الكهربائية، من Rivian، منافسا قويا لمركبات تسلا، في وقت أجرت فيه الشركة الأميركية التجارب الأخيرة على سيارتها.

وأشارت الشركة إلى أن الاختبارات التي خضعت لها هذه المركبات مؤخرا، جرت في ميادين اختبار خاصة بولاية مينيسوتا على الحدود الكندية، حيث جهزت هذه الميادين بظروف ومعدات خاصة تسمح باختبار السيارات في ظروف الحرارة الشديدة البرودة التي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، وفق «روسيا اليوم».

ومن أهم ما يميز سيارت R1T تبعا لمطوريها هو أن بطارياتها جهزت بتقنيات خاصة تحافظ على درجات حرارتها في ظروف الطقس الشديد البرودة، حيث لا تحتاج إلى أجهزة تسخين إضافية كما في بعض المركبات الكهربائية والهجينة.

ومن المفترض أن تطرح سيارات R1T بعدة نماذج مجهزة ببطاريات يمكن شحن 80% من سعتها في غضون نصف ساعة تقريبا، وأن يحصل النموذج الأساسي لهذه المركبات على بطارية باستطاعة 105 كيلواط ساعي يعمل مع 4 محركات كهربائية بعزم 402 حصانا.

أما النموذج الثاني من هذه المركبات فيتوقع أن يطرح ببطارية باستطاعة 135 كيلوات ساعي، والنموذج الثالث سيأتي ببطارية باستطاعة 180 كيلوات ساعي، ومحركات توفر عزما يعادل 700 حصان.

ويشار إلى أن Rivian كانت قد كشفت لأول مرة عن النموذج الأولي لهذه السيارات في معرض لوس أنجلس الدولي عام 2018، وأشارت المعلومات المتوفرة حينها إلى أن المركبات ستزود بمحركات جبارة ستساعدها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان.