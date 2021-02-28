سيارة كهربائية من هواوي

يبدو أن آبل ليست وحدها التي تريد الدخول في صناعة السيارات، والأخبار هذه المرة عن شركة هواوي العملاقة الصينية، والتي تسعى لتطوير وطرح موديلات كهربائية.

هذه التغيرات الاستراتيجية تأتي في إطار توجه العلامة في ظل العقوبات الأميركية الفادحة التي فُرضت على العلامة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع توقعات باستمرارها تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



ووفق تقرير أولي أشار إلى أن السيارات الكهربائية من هواوي قد يتم تدشينها في نهاية 2021، وأن الشركة في محادثات مع علامة شانجان وصانعات سيارات أخرى لتطوير وإنتاج السيارات والبطاريات الكهربائية، ويُذكر أن العقوبات الأمركية المستمرة لعامين أثرت بشكل عميق على أرباح الشركة وأجبرت هواوي على بيع جزء من عمليات الهواتف الذكية لإبقاء العلامة على قيد الحياة.



ولا تزال هواوي تنفي رسمياً تطوير السيارات الكهربائية تحت علامتها، ولكن أخبار صحفية مصرة على أن إدارة هواوي تجهز لتحول جذري لمجال السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.