تعرف على جديد «جينيسيس» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 12:07 مساء

تعمل «جينيسيس» من أجل تدشين العديد من الموديلات الكهربائية الجديدة خلال العامين القادمين أحدهما نسخة كهربائية فاخرة لـ«GV70»، حيث رصدت في صور تجسسية.

التمويهات تحجب ملامح السيارة والتي نتوقع أن تحصل على نسخة مغلقة من الشبك الأمامي الحالي لـ«جينيسيس»، وهو التوجه العام للسيارات الكهربائية لمجموعة الصانعة الكورية «هيونداي»، وبخلاف ذلك ستقترض الـ«SUV» الكهربائية ملامح تصميمها من «GV70» القياسية، مثل المصابيح الخلفية المنقسمة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

السيارة ستعتمد على منصة «EGM» المتطورة لمجموعة «هيونداي»، التي ستدعم عددا كبيرا من الموديلات الكهربائية القادمة لـ«هيونداي» و«كيا» و«جينيسيس» بمدى يصل إلى 500 كيلومتر للشحنة الواحدة.

يرجح أن يتم تدشين «جينيسيس GV70e» الكهربائية الجديدة في نهاية العام الجاري أو بداية 2022.

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