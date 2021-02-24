صورة تشويقية للجيل الرابع من سكودا فابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:00 مساء

نشرت سكودا صورة أولى تشويقية للجيل الرابع من فابيا Fabia ولكنها لا تكشف الكثير.

وينتظر بأن تعتمد فابيا على قاعدة عجلات MQB والخاصة بمجموعة فولكس فاغن الألمانية العملاقة.

وسيتم بناء فابيا على قاعدة عجلات تستخدم في إنتاج طرازات سيات أبيزا وأودي A1 وفولكس فاغن نيفوس وغيرها.

وستحصل فابيا، بفضل المنصة الجديدة التي ستبنى عليها، على الكثير من التحسينات سواء في مساحة المقصورة أو في التقنيات والأنظمة، بالإضافة إلى ميزات الاتصال كذلك.

وتنطلق سكودا فابيا بجيل حديث من محركات الوقود التقليدي وهو ما يجعل الخبراء يتوقعون أن هذه السيارة ستكون مثالية للعائلات الصغيرة، وكذلك ستحتل مركزًا متقدمًا في خيارات شراء كسيارة ثانية.

وتعمل سكودا من أجل الكشف الرسمي عن فابيا بعد عدة أشهر من الآن.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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