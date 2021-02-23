«تيسلا» تخفض أسعار سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 02:59 مساء

كشفت الصانعة الأميركية، «تيسلا»، تخفيضات لأسعار الفئات القياسية لموديلات 3 وY، جاء ذلك بعد تدشين شيفروليه بولت 2022 الكهربائية بسعر أميركي يبدأ من 31995 دولارًا.

وجاءت أسعار تيسلا بعد التخفيض على النحو التالي، فئة المدى القياسي بالدفع الخلفي لموديل 3 انخفض سعرها بألف دولار إلى 37 ألف دولار، وانخفض سعر نفس الفئة لموديل Y بـ 2000 دولار إلى 40 ألف دولار وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما أسعار السيارات ذات المدى الطويل بالدفع الكلي ومحركين كهربائيين فتظل أسعارها كما هي لموديل 3 بـ47 ألف دولار وموديل Y بـ50 ألف دولار.

وفي الوقت الذي تخفض فيه الصانعة الأميركية أسعار سياراتها، قررت رفع سعر فئات «بيرفورمانس» الأعلى في المجال بنحو 1000 دولار إلى 56 ألف دولار لموديل 3، و61 ألف دولار لموديل Y.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من الأربعاء
عربى
واشنطن: حل الدولتين للقضية الفلسطينية «هو الأفضل لمستقبل إسرائيل»
دولى
نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»
ليبيا
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آيس كريم النوتيلا