«تيسلا» تخفض أسعار سياراتها

كشفت الصانعة الأميركية، «تيسلا»، تخفيضات لأسعار الفئات القياسية لموديلات 3 وY، جاء ذلك بعد تدشين شيفروليه بولت 2022 الكهربائية بسعر أميركي يبدأ من 31995 دولارًا.



وجاءت أسعار تيسلا بعد التخفيض على النحو التالي، فئة المدى القياسي بالدفع الخلفي لموديل 3 انخفض سعرها بألف دولار إلى 37 ألف دولار، وانخفض سعر نفس الفئة لموديل Y بـ 2000 دولار إلى 40 ألف دولار وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



أما أسعار السيارات ذات المدى الطويل بالدفع الكلي ومحركين كهربائيين فتظل أسعارها كما هي لموديل 3 بـ47 ألف دولار وموديل Y بـ50 ألف دولار.



وفي الوقت الذي تخفض فيه الصانعة الأميركية أسعار سياراتها، قررت رفع سعر فئات «بيرفورمانس» الأعلى في المجال بنحو 1000 دولار إلى 56 ألف دولار لموديل 3، و61 ألف دولار لموديل Y.