ألوان جديدة لرولز رويس كولينان 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 03:25 مساء

تعتبر سيارة رولز رويس كولينان من أهم سيارات الـSUV المتواجدة في الأسواق، وها هي اليوم العلامة الفاخرة تقدمها بخيارات متعددة من الألوان تشمل 8 خيارات.

حاليًا ما سيتم طرحه هو نصف الخيارات على أن يتوفر النصف الثاني في وقت قريب، وفي حين أن الأربعة ألوان الأولى هي الأحمر اللامع، وأزرق باراديسو، ورمادي سيلبي، والزيتوني الغامق، على أن يتبعها أزرق بياكوك، والأخضر اللامع، وأصفر فورجي، والبرقوقي، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وتقول رولز رويس إن خيارات الطلاء هذه كانت جزءًا من التشكيلة، لكن لم يتم تقديمها لعامة الناس، ويقول ويل فيتر، مدير منتجات رولز رويس في الولايات المتحدة الأميركية إنهم أرادوا أن يمنحوا العملاء فرصة لرؤية الألوان، لذا ستشق أربعة طرازات بالأربعة ألوان طريقها كتجربة لاستقصاء آراء العملاء.

لا نملك حتى اللحظة أي معلومات عن سعر هذه الخيارات الخاصة، لكن بالطبع بالنسبة للمشترين الذين دفعوا ما يقرب من 330 ألف دولار لشراء السيارة فلن يكون ذلك مشكلة لهم.

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