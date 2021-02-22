هوندا تزيح الستار عن HR-V 2022

قامت شركة هوندا بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الجديد من سيارتها HR-V بتصميم خارجي عصري مستوحى من الكوبيه.

السيارة التي حصلت على تصميم أكثر هدوءًا في المقدمة وأبسط من الموديل الحالي، مع شبك أمامي كبير مندمج بأناقة مع المصد والمصابيح الأمامية النحيفة، وتصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشيء للوراء وجناح خلفي على السقف، مع مصابيح خلفية نحيفة متصلة بشريط ضوئي، مع تصميم جديد للجنوط ومشتت الهواء، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

نشاهد في المقصورة الداخلية لوحة قيادة جديدة كلياً بشاشة تابلت لنظام المعلومات الترفيهية وزخرفات كروم وسوداء مصقولة وسقف بانورامي وعدد كبير من أنظمة السلامة مثل البقاء في حارة الطريق والتعرف على علامات الطريق ورصد النقطة العمياء والمساعدة على هبوط المرتفعات ونظام كاميرات بعدة زوايا.



ميكانيكيًا ستتوافر سيارة هوندا بعدة محركات هجينة جديدة مع إضافة كلمة e:HEV لاسم النسخة الهجينة بالقابس في أوروبا مع توافر محرك آخر غير هجين، وستكشف هوندا عن مواصفات الأداء والأسعار فيما بعد.