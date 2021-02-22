هوندا تزيح الستار عن HR-V 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:54 صباحا

قامت شركة هوندا بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الجديد من سيارتها HR-V بتصميم خارجي عصري مستوحى من الكوبيه.
السيارة التي حصلت على تصميم أكثر هدوءًا في المقدمة وأبسط من الموديل الحالي، مع شبك أمامي كبير مندمج بأناقة مع المصد والمصابيح الأمامية النحيفة، وتصميم جانبي رياضي وسقف مقوس بعض الشيء للوراء وجناح خلفي على السقف، مع مصابيح خلفية نحيفة متصلة بشريط ضوئي، مع تصميم جديد للجنوط ومشتت الهواء، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

نشاهد في المقصورة الداخلية لوحة قيادة جديدة كلياً بشاشة تابلت لنظام المعلومات الترفيهية وزخرفات كروم وسوداء مصقولة وسقف بانورامي وعدد كبير من أنظمة السلامة مثل البقاء في حارة الطريق والتعرف على علامات الطريق ورصد النقطة العمياء والمساعدة على هبوط المرتفعات ونظام كاميرات بعدة زوايا.

ميكانيكيًا ستتوافر سيارة هوندا بعدة محركات هجينة جديدة مع إضافة كلمة e:HEV لاسم النسخة الهجينة بالقابس في أوروبا مع توافر محرك آخر غير هجين، وستكشف هوندا عن مواصفات الأداء والأسعار فيما بعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آيس كريم النوتيلا