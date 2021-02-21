25 ألف دولار للحصول على ميتسوبيشي أوتلاندر 2022

قامت الصانعة اليابانية ميتسوبيشي بإزاحة الستار عن سيارتها أوتلاندر 2022 الجيل الجديد، وهي أول سيارة ناتجة عن التعاون المباشر بين ميتسوبيشي ونيسان.

حصلت السيارة على تحديثات في التصميم والأداء، حيث ازداد حجم السيارة مقارنة بالجيل الحالي، مع ازدياد عرضها بـ5 سنتيمترات وطول قاعدة العجلات بحوالي 3 سنتيمترات، والنتيجة هي ازدياد المساحة الداخلية والتخزينية لأوتلاندر، وكذلك المصابيح الأمامية والخلفية والنهارية وتصميم النوافذ والأبواب تم تحديثها.



المقصورة الداخلية زودت بمواد أعلى جودة وتقنيات جديدة تشمل لوحة عدادات 12.3 إنش وشاشة مركزية 9 إنشات لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، مع أنظمة ملاحة والبقاء في حارة الطرق والكروز كونترول وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي والمزيد، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تعتمد ميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة على محرك بنزين 2.5 لتر بقوة 184 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT بـ8 سرعات وأنظمة دفع ثنائي ورباعي، مع مشاركة المنصة مع نيسان إكس تريل الجديدة.



من المتوقع وصول ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 للأسواق العالمية في نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 25,795 دولار.