تعرف على جديد كيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 12:56 مساء

نشرت الصانعة الكورية أول صور رسمية لسيارة كيا K8 الجديدة كلياً، والتي ستأتي كبديل عن سيارة K7 كاديزنا، بتصميم خارجي أكثر جرأة وتقنيات أكثر تطوراً ومقصورة داخلية فخمة.

حصلت السيارة على شبك أمامي «وجه النمر» دون إطار، مع دمجه بشكل أنيق في المصد الأمامي لتمييز K8 عن جميع موديلات كيا الأخرى، مع مصابيح خلفية LED ملتفة برشاقة حول جوانب السيارة، كما أنها أول موديل إنتاجي يحصل على شعار كيا الجديد وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

كيا لم تقم بنشر أي تفاصيل للمقصورة الداخلية لـ K8 بعد ولم توضح مواصفاتها التقنية، وإن وعدت بأن توفر «جودة فاخرة عصرية وأداء ديناميكيا».

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