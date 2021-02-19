تعرف على موعد ظهور «كيا» الكهربائية

«كيا CV كروس أوفر» الكهربائية قادمة في مارس 2021 (الإنترنت)

جاء الخبر من الصانعة الكورية كيا رسميًّا بالتأكيد على موعد الكشف عن سيارتها CV الكهربائية بالكامل خلال شهر مارس، دون أن تحدد اليوم.

السيارة التي ستتسارع من 0 إلى 100 كلم/ س في 3 ثوانٍ فقط بحسب كيا، والتي نشرت أيضًا صورة تشويقية لـ CV أظرت تصميمها الخلفي المستقبلي في العرض التقديمي الذي عُقد في 15 يناير، وشاهدنا شعار كيا الجديد موضوعًا على غطاء سيارة غامضة قد تكون هي CV.

كيا CV ستكون أول سيارات كيا تستخدم منصة E-GMP الجديدة، مع شبك أمامي يُشبه المستخدم في سيارة Imagine by Kia الاختبارية، مع دائرة يُمكن أن تكون للكاميرا الأمامية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من المرجح حصول السيارة على نفس مواصفات «هيونداي أيونيك 5» مع مدى يبلغ 550 كلم، وقوة 313 حصانًا، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/ س في 5.2 ثانية، في حين ستحصل على نسخة عالية الأداء بسرعة تصل إلى 260 كلم/ س وتسارع من 0 إلى 100 كلم/ س في أقل من 3.5 ثانية وفقًا لرئيس قسم البحث والتطوير في الشركة.