«ميتسوبيشي» تطرح الجيل الرابع من «أوتلاندر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 02:20 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة «أوتلاندر» كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي.

ورفع الستار عن الطراز الجديد في 16 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأميركية، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات، وفق «روسيا اليوم».

وتم تطوير المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها «أوتلاندر» الجديدة بواسطة شركات «رينو» و«ميتسوبيشي» و«نيسان». يحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات، وسوف يكون الدفع أماميا أو رباعيا، وستكون هناك نسخة «مختلطة» من هذا الطراز في بعض البلدان.

ومن المزمع أن تبدأ مبيعات «أوتلاندر» في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وبعد مرور بعض الوقت، سيطرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى، وبالنسبة لروسيا، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة «كالوغا» الروسية.

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