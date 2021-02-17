جيلي تحصل على لقب أكبر لوحة فنية للسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

سجلت شركة جيلي الرقم القياسي الأعلى في موسوعة جينيس لأكبر لوحة فسيفساء مصنوعة بالسيارات و لأجل ذلك استخدمت 750 سيارة جيلي فيما استغرق تنظيمها 30 ساعة لتظهر رسمة رأس ثور ضخم.اللوحة الفنية عبارة عن لوحة فسيفساء فن وحرفة تعتمد على استخدام عناصر تصميم تأخذ شكل المكعبات الصغيرة واستخدامها في تكوين أشكال وأنماط على الأرض والحائط،

واستخدمت سيارات داكنة اللون لتشكل رأس الثور وسيارات بيضاء لتكون خلفية متباينة، وتأتي الفكرة خلف اللوحة أن 2021 سيكون عام برج الثور وفق التقاليد الصينية، و قياس اللوحة 7,070 متر مربع لتصبح أكبر لوحة مرسومة بفن الفسيفساء باستخدام السيارات وذلك وفقا لموقع القيادي.

كانت أبرز شروط الحصول على الرقم القياسي استخدام السيارات فقط وأن تكون شكل معروف وأن تكون المسافات بين السيارات 20 سنتيمتر وأن تغطي مساحة 3,000 متر مربع على الأقل.

(أرشيفية: الإنترنت)
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