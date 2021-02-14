مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون

احتفت الصانعة الألمانية مرسيدس بالوصول لإنتاج السيارة رقم 50 مليون للعلامة، واختارت لهذا الحدث التاريخي أول سيارة مايباخ إس كلاس 2021.

وفيما تحدث عضو مجلس إدارة مرسيدس، جورج بورزير: «إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ شركتنا، وإنجاز استثنائي لفريقنا»، كما عبر عن شكره لـ «زملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم» وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وتم إنتاج سيارة المايباخ من مصنع Sindelfingen الألماني والذي من المقرر إنتاجه لإس كلاس الكهربائية EQS لاحقاً هذا العام، وتنوي العلامة الألمانية طرح 6 موديلات كهربائية تحت عائلة EQ الجديدة بحلول 2022.

وتمتاز مرسيدس مايباخ إس كلاس الجديدة بأنها تأتي أطول من الموديل القياسي لتوفير مساحة أكثر رحابة في الداخلية، وحصلت على أنظمة متطورة لكتم الصوت والتحكم عبر الإشارة.

ميكانيكيًا ستتوافر مرسيدس مايباخ بمحرك V8 توين تيربو بقوة 496 حصانا ومحرك V12 توين تيربو 6.0 لتر بقوة 621 حصانا ومحرك ثالث هجين بالقابس بقوة 503 حصانا.