100 ألف دولار للحصول على كهربائية «أودي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 03:19 مساء

كشفت الصانعة الألمانية عن سيارتها «أي ترون GT» الكهربائية الجديدة بأربعة أبواب وتصميم خارجي رشيق مشابه للكوبيه، على أن تتوافر السيارة بعدة فئات.

التصميم الخارجي لـ«أودي أي ترون GT» جاء فريدا من نوعه بعجلات كبيرة ورفارف خلفية عضلية بارزة، مع الاهتمام بالجوانب الديناميكية لخفض معامل السحب إلى 0.24 فقط، بفضل استخدام ستائر هوائية لتوجيه الهواء حول العجلات الأمامية.

كل فئات «أودي أي ترون GT» ستأتي بمحركين كهربائيين بقوة تبدأ من 476 حصانا وعزم 630 نيوتن متر للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 598 حصانا وعزم الدوران إلى 830 نيوتن متر لفئة RS الأعلى في المجال، مع بطارية 86 كيلووات/س بمدى 488 كيلومترا لكل شحنة للنسخة الأوروبية، وتتسارع الفئة الأساسية من الصفر إلى 96 كلم/س في 3.9 ثانية بسرعة قصوى 245 كلم/س وذلك وفقا لموقع «القيادي».

فئة أودي RS في المقابل تتسارع إلى 96 كلم/س في 3.1 ثانية فحسب بسرعة قصوى 255 كلم/س، مع نظام دفع كلي اختياري ونظام تعليق هوائي متطور وأقفال تفاضلية ميكانيكية، وستصل «أودي أي ترون GT» للوكالات العالمية مع حلول الصيف بسعر أميركي يبدأ من 99900 دولار للفئة القياسية ويصل إلى 140000 دولار لفئة RS.

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