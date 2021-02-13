قبل التدشين.. جديد «مرسيدس سي كلاس 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 11:58 صباحا

رصدت عدسات المصورين العديد من سيارات «مرسيدس سي كلاس 2022» الجيل القادم والجديد كلياً أثناء اختبارها بشكلها الإنتاجي.
وبحسب ما أفادته تقارير أخيرًا فإن موعد تدشين السيارة في 23 فبراير عبر البث المباشر، ومن المرجح أن يتم تدشين نسخة السيدان أولاً على أن تلحقها نسخة الواجن في وقتٍ لاحق.

وستشارك «مرسيدس سي كلاس» الجديدة بعض ملامح تصميمها الخارجي مع «إس كلاس 2021» الجديدة، مع حصولها على تحديثات داخلية واسعة للشاشات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق ونظام المعلومات الترفيهية، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

كما سيزيد حجم السيارة لتوفير مساحة أكثر رحابة للتخزين وتحريك الأقدام للركاب الخلفيين، بينما ستحصل الصين على نسخة خاصة بالشاسيه الطويل لمنافسة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة هناك.

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