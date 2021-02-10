تحويل «جيب رانجلر» إلى كهربائية بالكامل

احتلفت شركة جيب بالذكرى السنوية الـ80 لتأسيس العلامة الأميركية الشهيرة، وبهذه المناسبة نشرت فيديو لتسليط الضوء على «واجونير» الجديدة و«جراند شيروكي L» موديل 2022، و«رانجلر» الهجينة بالقابس.

«جيب» التي أعلنت في مفاجأة عن خطط لتدشين «رانجلر» اختبارية كهربائية بالكامل في حدث خاص بولاية يوتا الأمريكية في مارس، كما أن التصميم العام لـ«رانجلر» الكهربائية لن يختلف عن الموديل القياسي باستثناء بعض اللمسات الخاصة مثل الشبك الأمامي المغلق، وستحصل السيارة على حزمة بطارية موزعة على ثلاثة أجزاء، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تشوقنا شركة جيب لنظام قيادة نصف ذاتية من المستوى الثاني والمنتظر تدشينه في «جراند شيروكي L» الجديدة كلياً مع وعود جيب بـ«قيادة دون وضع اليدين على المقود في جميع السرعات».