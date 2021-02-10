بالصور: تعرف على جديد نيسان باثفايندر 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 10:33 صباحا

كشفت العملاقة اليابانية نيسان عن سيارتها باثفايندر 2022 الجديدة كلياً بمظهر أكثر قوة بشبك أمامي مع ثلاثة فتحات علوية، ومحرك قوي.
ميكانيكيًا فإن نيسان باثفايندر 2022 قادمة بمحرك بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 284 حصانا و351 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بـ9 سرعات، وتتمتع السيارة بمزايا تعزز قدراتها على الطرق الوعرة، وسبعة أوضاع قيادة، والأهم من ذلك أنها تستوعب ما يصل إلى 8 رُكاب، ويُمكنها سحب ما يصل إلى 2,700 كجم وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وحتى يكون جميع الرُكاب الثمانية مرتاحين، فتوجد منافذ USB في جميع أنحاء المقصورة، مع مساحة واسعة للتخزين أسفل المقاعد، وتأتي الأخيرة مجهزة بجلد أنيلين أو قماش أو جلد مبطن، كما تتميز بشاشة نظام ترفيهي مقاس 9 بوصات، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة.

وتتفاخر نيسان بأن مقصورة باثفايندر أصبحت أكثر هدوءا بفضل الزجاج العازل ونوافذ الصف الثاني السميكة، وزيادة عزل الأبواب والأرضيات، ليزداد امتصاص ضجيج المحرك بنسبة 60%، كما تتميز بنظام صوتي اختياري بوز مكون من 13 مكبر صوت، وتدعم كل من آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نيسان كونيكت بشكل قياسي أيضاً.

ستتوافر السيارة بنظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق في فئات S وSV، والذي يجمع بين مساعد التوجيه، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة.

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