تطورات مذهلة في جيل لكزس القادم

تطور شركة لكزس الجيل القادم من LX في ذات الوقت الذي تطور به تويوتا سيارة لاندكروزر، وبحسب الأخبار تنوي لكزس بجعل LX مختلفة عن لاندكروزر أكثر من أي وقتٍ مضى.



وبحسب الأخبار من مجلة Best Car اليابانية فإن لكزس تعمل على جعل LX الجديدة مختلفة بتصميم لتتميز أكثر عن لاندكروزر، حيث ستشاركها فقط السقف والأبواب الأربعة في تصميمها الخارجي، وكذلك مقصورة داخلية مختلفة تمامًا عن داخلية لاندكروزر، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وتعمل لكزس على ذلك لأن بيانات التسويق لدى الشركة أثبتت وجود عزوف عن الشراء من شريحة من المستهلكين لعدم تميز LX عن تويوتا بشكل يضيف لها القيمة التي تستحق شرائها.



ميكانيكيًا من المتوقع استمرار محركات V8 والأداء الصلب الشهير للسيارة مع تمييزها بالتصاميم والمواد الفاخرة، يتزامن ذلك مع نية تويوتا تغيير الجيل القادم من لاندكروز ليكون أكثر صلابة مع توفير محركات V6 فقط مع نظام هجين اختياري مخصص لها.



من المنتظر أن يصل الجيل الجديد من لاندكروزر قبل نهاية العام، على أن يصل الجيل التالي من لكزس LX بعد ذلك في أقل من عامين.