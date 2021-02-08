تعرف على جديد كيا سيراتو 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 04:30 مساء

رصدت عدسات المصورين التجسسين سيارة كيا سيراتو 2022 بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارها قبل البدء بإنتاجها في مايو القادم.
اسم السيارة الذي قد يتغير إلى K3 في الأسواق الخليجية، وبالنسبة للمواصفات الميكانيكية فمن المتوقع أن تزود السيارى بمحركات جديدة 1.5 و1.6 لتر تيربو، ويأمل البعض بتقديم كيا لنسخة GT أكثر قوة للموديل وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

أما التصميم الخارجي فمن الصعب ملاحظة المصابيح الأمامية الجددية والشبك الأمامي المختلف، حيث تحجب التمويهات ملامج السيارة، مع جنوط 17 إنشا ورسومات مختلفة على المصابيح الخلفية.

ستزود كيا سيراتو بشاشة معلومات ترفيهية جديدة 10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية وعدد من تقنيات السلامة الجديدة.

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