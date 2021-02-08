الموعد النهائي لتدشين قشقاي الجديدة

تقترب نيسان أكثر من أي وقتٍ مضى من الكشف عن سيارتها قشقاي 2021 الجديدة كلياً مع التأكيد على موعد التدشين خلال حدث مباشر يوم 18 فبراير.

وستحصل نيسان قشقاي على تحديثات خارجية تشمل شبكا أماميا أكبر قليلاً على شكل V ومصابيح أمامية LED متكيفة، وبينما ظلت أبعاد السيارة كما هي، ستزداد مساحة المقصورة والصندوق الخلفي عن الماضي، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

في المقصورة الداخلية ستزود بشاشة معلومات ترفيهية 9 إنشات ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ومزايا تدفئة وتهوية وماساج المقاعد وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي والشاحن اللاسلكي للجوال.

ميكانيكيًا ستعتمد على محرك 1.5 لتر هايبرد مخفف بقوة تتراوح بين 140 و158 حصانا، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو CVT جديد، وأنظمة دفع أمامي وكلي، كما ستحصل السيارة على محرك هجين 1.5 لتر في 2022 بقوة 190 حصانا.