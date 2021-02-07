ظهور جيلي الكروس أوفر الجديدة كليا بسبعة مقاعد

ظهرت جيلي «KX11» كروس أوفر الجديدة كليًّا بسبعة مقاعد قبل موعد التدشين الرسمي لها.

وترتكز جيلي «KX11» الجديدة على منصة CMA للمجموعة، التي تدعم عددًا من موديلات جيلي الأخرى، بالإضافة إلى بعض سيارات فولفو وعلامة لينك آند كو الفرعية.

وكما نعلم فإن الاسم «KX11» هو مجرد اسم كودي موقت من جيلي للسيارة، وسيتم تزويدها بمحرك 2.0 لتر تيربو ومحرك آخر 1.5 لتر تيربو هجين بالقابس، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



ومن المنتظر تدشين السيارة الجديدة من جيلي في أبريل القادم في معرض شانغهاي للسيارات مع انطلاقها في السوق الصيني لاحقاً هذا العام.