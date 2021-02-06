جديد فورد F-150 رابتر

قامت فورد بالكشف عن أول صورة تشويقية لـ F-150 رابتر 2021 قبل تدشينها، الأربعاء، ولم تكشف الصورة عن الكثير من التفاصيل، إلا أنها تُظهر أن البيك اب المعاد تصميمها ستحتوي على شبك جديد مع حروف «FORD» بارزة.

نشاهد أيضًا من خلال الصورة المصابيح الأعرض المثبتة على الشبك، و يوجد مصد أسود أنيق، ولا تزال فورد تُخفي تفاصيل السيارة، لكن اللقطات التجسسية السابقة أظهرت لوح حماية سفلية أمامية وخطافات، مع رفارف منتفخة، وإطارات BFGoodrich All-Terrain T / A وذلك وفقا لموقع «القيادي».

نظام التعليق هو الشيء الأبرز حيث أزالت النوابض الخلفية القديمة بأخرى أكثر حداثة، وقد يؤدي ذلك إلى قيادة أكثر راحة، كما تم إعادة توجيه مسار العادم، لتحصل السيارة على نظام عادم أكثر استقامة مع نقاط تثبيت أعلى لتحسين الخلوص الأرضي.