بالصور: بورش كايين بالتحديثات الجديدة

استطاع المصورون رصد صور تجسسية لسيارة بورش كايين بالتحديثات الجديدة لأول مرة تغطيها بعض التمويهات.

من خلال الصور نلاحظ التحسينات الجمالية يبدو أن ستكون مركزة في الأمام و الخلف، وتشمل التحديثات مصابيح أمامية جديدة أنحف ورفارف أمامية مختلفة وغطاء محرك جديد أكثر عضلية، مع ازدياد حجم الشبك الأمامي كما هو المعتاد هذه الأيام في السيارات الجديدة وذلك وفقا لموقع "القيادي".



أيضا سيتم تحديث المصابيح الخلفية وتغيير مكان لوحة التراخيص وشكل الباب الخلفي، وأما المقصورة الداخلية فلا توجد صور لها بعد ولكن من المتوقع حصولها على شاشة لمسية أكبر قليلاً مع تحديثات جمالية للكونسول الأوسط.



ومن المرجح تدشين بورش كايين المحدثة نهاية العام الجاري أو النصف الأول من 2022.