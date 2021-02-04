«نيسان» تطرح نموذجًا جديدًا من «Micra» (فيديو)

(أرشيفية: الإنترنت)

طرحت شركة «نيسان» نموذجًا جديدًا من سيارات «Micra» يتميز بالتصميمم الأنيق والجذاب أيضًا.

ويتميز النموذج الأحدث من هذه السيارات عن نماذج «Micra» السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهة الأمامية، خصوصًا تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك شكل خطوط الإضاءة في المصابيح الخلفية، وفق «روسيا اليوم».

وطالت التعديلات أيضًا قمرة السيارة، إذ تغير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف وتدفئة المقاعد والمقود، كما زودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 6.75 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المركبة أو مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات الأمامية والخلفية لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة.

وحصلت «Micra» الجديدة على مقاعد بتصميم جديد، وعلى نظام مولتيميديا حديث قادر على الاتصال مع الهواتف عبر Android Auto وApple CarPlay، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و6 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، إضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم بإضاءة واجهة القيادة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام فرملة تلقائية لتفادي الحوادث.

وتعمل نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 ليتر وعزم 106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات.