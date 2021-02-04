«نيسان» تطرح نموذجًا جديدًا من «Micra» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 01:05 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

طرحت شركة «نيسان» نموذجًا جديدًا من سيارات «Micra» يتميز بالتصميمم الأنيق والجذاب أيضًا.

ويتميز النموذج الأحدث من هذه السيارات عن نماذج «Micra» السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهة الأمامية، خصوصًا تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك شكل خطوط الإضاءة في المصابيح الخلفية، وفق «روسيا اليوم».

وطالت التعديلات أيضًا قمرة السيارة، إذ تغير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف وتدفئة المقاعد والمقود، كما زودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 6.75 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المركبة أو مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات الأمامية والخلفية لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة.

وحصلت «Micra» الجديدة على مقاعد بتصميم جديد، وعلى نظام مولتيميديا حديث قادر على الاتصال مع الهواتف عبر Android Auto وApple CarPlay، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و6 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، إضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم بإضاءة واجهة القيادة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام فرملة تلقائية لتفادي الحوادث.

وتعمل نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 ليتر وعزم 106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»