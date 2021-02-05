بالصور: شاهد أودي A8 أثناء اختبارها

رصدت صور سيارة أودي A8 2022 بالتحديثات الجديدة أثناء اختبارها في الأجواء الثلجية.



و تُظهر الصور النسخة ذات قاعدة العجلات القياسية مقارنة بالصور السابقة التي كانت لـ A8 L ورُبما لفئة هورش فائقة الفخامة، والتي تُظهر حصول السيارة على شبك أمامي محدث دون الخطوط الأفقية بكامل عرض الشبك، حيث يتميز الآن بنمط أكثر تعقيداً مع لمسات سوداء أنيقة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».



كما تبدو المصابيح الأمامية بتصميم مختلف مع أضواء ليد نهارية متوجهة للأعلى تُشبه ما رأيناه في سيارة A4 سيدان، ويبدو أن أودي أجرت بعض التغييرات البسيطة على المصد الأمامي.



أما في الخلفية فقد حصلت المصابيح الخلفية على رسومات مختلفة قليلاً، وسيكون من المنطقي أن تحصل A8 على مصابيح خلفية OLED الرقمية المستخدمة في Q5 2021، لكن لم تؤكد الشركة ذلك بعد.



من المنتظر أن يتم تدشين أودي A8 المحدثة في الأشهر القليلة المقبلة، ومع إعلان أودي أو A4 وA6 ستصبحان كهربائيتين بالكامل بحلول نهاية هذا العقد، فمن المحتمل أن تحذو A8 على خطاهم، ويرجح أن يصبح طراز هورش هو آخر طراز أودي بمحرك W12 المهيب.