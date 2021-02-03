بالفيديو: شاهد داخلية كيا كرنفال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 11:30 صباحا

استعرضت الصانعة الكورية كيا مزايا سيارتها كرنفال 2021 الجديدة، والتي تسع لفريق كرة قدم كامل أي 11 شخصا.

يذكر أن الجيل الحالي من كيا كرنفال قد تم الكشف عنه في يونيو بتصميم خارجي مثير ومزايا تقنية رائدة، وتأتي كيا كرنفال بمجموعة متنوعة من ترتيبات الجلوس التي تتراوح من المقاعد الرياضية وصولاً إلى المقاعد الأكثر عملية التي تسع لما يصل إلى أحد عشر شخصاً، وهي محاولة من الشركة لجذب كافة أنواع العُملاء لسيارتها الجديدة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ميكانيكيًا تستمد كيا كرنفال قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لتر بشكل قياسي، وبغض النظر عن عدد الركاب التي ترغب في أن يجلسوا على مقاعد كرنفال، فإن كيا لديها مقطع ترويجي يوضح لك بالضبط كيف تُناسب الجميع بشكل مريح.

 

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