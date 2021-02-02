6 أسباب وراء اهتزاز وتلف محرك السيارة

تتعرض السيارة بمرور الوقت للعديد من الأعطال، ومن هذه اهتزازات وارتجاجات للمحرك، لذلك نقدم إليك الأسباب الرئيسية وراء هذه الأعطال، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».