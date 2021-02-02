موعد إطلاق «همر جي إم سي»

جي إم سي همر SUV (الإنترنت)

في منتصف العام الماضي، كشفت «جي إم سي» عن أول صورة تشويقية لـ«همر SUV»، قبل أن تُشوق لها مرة أخرى في نوفمبر.

ويبدو أن «جي إم سي همر» سيتم تدشينها في فبراير القادم، كانت الشركة تفكر في تدشين «همر SUV» في مباراة السوبر بول في 7 فبراير، لكن للأسف «جي إم سي» و«بويك» لن يكون لديهما إعلان خلال الحدث الرياضي الكبير، أي إنه لن يتم الكشف عنها في هذا الحدث، لكن بالتأكيد سيتم الكشف عنها خلال شهر فبراير، حيث قالت «جنرال موتورز» ذلك لصحيفة «ديترويت فري برس»، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يتوقع أن تحصل الـ«SUV» على المواصفات الفنية وهيكل نسخة البيك آب، وستصل أول بيك أب من «همر» في الربيع كموديل 2022، وهي الإصدار الأول الأعلى بسعر 112595 دولارا ذات نطاق 564 كم، وثلاثة محركات كهربائية بقوة 1000 حصان، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3 ثوان.

على أن تحلق بها في خريف 2022 وستنطلق فئة 3X بسعر 99995 دولارا، مع ثلاثة محركات كهربائية أيضا لكن بقوة 800 حصان ونطاق يبلغ 483 كم تقريبا، وفي ربيع 2023، سيتم طرح 2X بسعر 89995 دولارا مع محركين كهربائيين بقوة 625 حصانا ونطاق يبلغ 483 كم تقريبا، وفي الختام، ستكشف عن الإصدار الأساسي «EV2» في ربيع 2024 بسعر 79995 دولارا بمحركين كهربائيين بقوة 625 حصانا، ونطاق قيادة يبلغ 402 كم للشحنة الكاملة.